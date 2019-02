‘Hou je bek en bef me’: Nederlandse wil taboe doorbreken met opvallend lied

Hou je bek en bef me. Het zijn de niet mis te verstane woorden van Merel Baldé (28). Vorig jaar brak ze door bij onze noorderburen als Merol, maar nu gaat ze ook in Vlaanderen over de tongen. Haar laatste, nogal expliciete single, heeft daar alles mee te maken. “Dat vrouwen soms ook gewoon zin hebben zonder meer, is nog te vaak een taboe”, vertelt de Nederlandse ons enthousiast.