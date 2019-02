Ex-bokser Sugar Jackson hard voor broer Roger uit ‘Temptation Island’: “Als je kraakt voor verleidster, dan ben je geen familie”

Een opvallende deelnemer in ‘Temptation Island’ dit jaar: de gentenaar Roger Osei Bonsu. De 23-jarige Gentenaar is immers de veertien jaar jongere halfbroer van de voormalige bokskampioen Sugar Jackson (37). En die heeft harde woorden voor zijn broertje in Story.

Als het aan Jackson had gelegen, dan zou zijn halfbroer zelfs helemaal niet hebben meegedaan aan het programma waar de koppels de verleiding van vrijgezelle verleid(st)ers moeten weerstaan. “Ik ga eerlijk zijn: had je mij op voorhand verteld dat je zou meedoen, ik had het jou afgeraden. Maar ik hoorde het pas toen je al terug was”, zegt Jackson, die dezelfde vader heeft.

Waarom? Omdat hij de naam van zijn familie hoog wil houden. “Weet je, de Osei Bonsu’s... Wij zijn een speciaal ras. Als we iets willen, dan doen we het ook. Als je toch kraakt, dan ben je geen Osei Bonsu in mijn ogen. Ik hoop dus dat hij volhoudt.”