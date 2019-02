F1-test Barcelona: Ferrari van de troon gestoten door Kvyat

Voor het eerst deze week staat er geen Ferrari bovenaan de tijdenlijst van de wintertesten in Barcelona. Daniil Kvyat ging op de derde dag lopen met de snelste tijd, toen hij in het laatste halfuur de snelste tijd afsnoepte van Kimi Räikkönen.

De derde dag van de wintertesten in Barcelona was opnieuw een erg productieve dag. Vier rijders haalden opnieuw de kaap van 100 ronden, waarbij de Ferrari-aangedreven teams de hofleveranciers waren van ronden op het circuit van Catalunya. Mercedes, die het werkt verdeelde tussen Hamilton en Bottas, was dan weer goed voor maar liefst 182 ronden, wat zo’n drie race-afstanden zijn.

De namiddag stond vooral in het teken van langere runs, terwijl een aantal rijders zich op het einde van de dag al waagden aan simulaties van de kwalificatie. Zo klommen Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat nog op in de tijdenlijst.

Opmerkelijk was dat Williams er vandaag in slaagde om hun wagen op de baan te krijgen. George Russell mocht in de namiddag zijn auto voor het eerst aan de tand voelen. Uiteindelijk reed hij een magere 23 ronden.

RIJDER TEAM TIJD VERSCHIL RONDE

1 RU Daniil Kvyat Toro Rosso 1:17.704 137

2 FI Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing 1:17.762 +0.058 138

3 AU Daniel Ricciardo Renault 1:18.164 +0.460 80

4 DE Sebastian Vettel Ferrari 1:18.350 +0.646 134

5 NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:18.787 +1.083 109

6 DE Nico Hülkenberg Renault 1:18.800 +1.096 63

7 FR Romain Grosjean Haas F1 1:19.060 +1.356 69

8 BR Pietro Fittipaldi Haas F1 1:19.249 +1.545 48

9 ES Carlos Sainz jr McLaren 1:19.354 +1.650 90

10 MX Sergio Perez Racing Point 1:20.102 +2.398 67

11 FI Valtteri Bottas Mercedes 1:20.693 +2.989 88

12 GB Lewis Hamilton Mercedes 1:20.818 +3.114 94

13 GB George Russell Williams 1:25.625 +7.921 23

