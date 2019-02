President wil staatssteun voor F1-race in Mexico schrappen

De president van Mexico wil geen staatssteun meer geven aan de GP van Mexico omdat de race sowieso al niet zeker meer is van een plaats op de kalender na 2019.

Volgens het Britse dagblad ‘Financial Times’ heeft de GP van Mexico ongeveer 16 miljoen Britse Pond aan staatssteun gekregen om het evenement na een afwezigheid van drieëntwintig jaar weer op de F1-kalender te krijgen.

De nieuwe president Andres Manuel Lopez Obrador wil dat geld echter gebruiken om een spoorweg aan te leggen die de historische site van Palenque moet verbinden met het toeristische Cancun.

Op een persconferentie lichtte Obrador zijn plannen toe. “Ik weet niet hoe die F1-contracten eruit zien. Als ze nog niet getekend zijn zullen wij ook niet in staat zijn om dat te doen.”

“In bepaalde gevallen zijn er evenementen gefinancierd met geld uit een fonds dat moet dienen voor toeristische ontwikkeling, dat geld is eigenlijk bestemd voor de Maya-trein.”

“We weten ook niet in welke fase de F1-contracten zich bevinden, we gaan het bekijken. We willen alle sporten blijven ondersteunen maar zonder geld te verspillen.”

De race in Mexico is zowel geliefd bij het publiek als bij de rijders, getuige daarvan is de prijs van ‘beste organisator’ die de race sinds zijn terugkeer in 2015 elk jaar mocht ontvangen.

Vorig jaar beweerde de organisator dat de race in zijn eerste drie jaar een impact van 1,3 miljard dollar had gehad op de economie, dat is ongeveer 12,2 keer de initiële investering.

Ze lieten ook optekenen dat de eerste drie jaar meer dan 1 miljoen mensen de race hadden bijgewoond, dat het 31.600 jobs had opgeleverd en dat er een opbrengst was van 248 miljoen dollar.

De beslissing om de staatssteun te schrappen voor de GP van Mexico komt van een van de bondgenoten van de president. Obrador is een linkse politicus en heeft de “zuivering van het publieke leven” tot een van zijn kerntaken uitgeroepen.

