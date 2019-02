Mogi Bayat laat geld van Anderlecht blokkeren, club is “verontwaardigd”

Mogi Bayat slaat terug. Omdat de makelaar een spilfiguur is in de zaak Propere Handen, weigert Anderlecht zijn openstaande commissies te betalen. Daarom laat Bayat zijn vennootschap dat geld nu blokkeren op de RSCA-rekeningen. Anderlecht is onthutst.

Onder het oude bestuur regelde Mogi Bayat heel wat miljoenentransfers bij Anderlecht. Daarvoor heeft hij nog een fikse som commissiegeld te goed. Paars-wit had voor hem een afbetalingsplan, maar sinds de zaak Propere Handen – waarin Bayat wordt verdacht van witwaspraktijken – gebeuren die betalingen niet meer.

Bayat is daarop geen uitzondering. Anderlecht stuurde in november al een brief naar alle makelaars dat het hen pas verder zouden betalen als al hun transfer­acties met RSCA transparant waren. Volgens de Brusselaars worden de zaakwaarnemers die open kaart speelden nu alweer betaald – sommigen spreken dat tegen – maar het kantoor van Bayat gaf geen enkele verduidelijking over de vennootschappen waarmee gefactureerd werd.

Anderlecht betreurt dan ook dat Bayat – via zijn vennootschap – beslag liet leggen op de tegoeden. Dat wil zeggen dat hij de som waarop hij meent recht te hebben, liet blokkeren op de RSCA-rekeningen. Bayat beweert dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen en dat de club hem geen geld kan onthouden als dat niet is bepaald door een beslagrechter.

Burgerlijke partij

Dat paars-wit het persbericht pas om 22.30 uur stuurde, wijst erop dat het deze zaak niet wil opblazen, maar toch houdt voorzitter Coucke voet bij stuk. Anderlecht gaat zich via de rechtbank verdedigen. De club zal Bayat niet betalen zolang er geen duidelijkheid is of geen uitspraak is in het voetbalschandaal.

Anderlecht stelt zich opvallend genoeg ook burgerlijke partij in de zaak Propere Handen. Zo kan het op termijn zelfs het hele onderzoeksdossier inkijken en als slachtoffer mogelijk schadevergoeding eisen. Onder meer de voetbalbond en Beerschot Wilrijk deden dat ook al.