DILSEN-STOKKEMDe kersverse Prins Carnaval van Rotem is opgepakt omdat hij thuis wiet kweekte. Dario I was pas vorige maand tot Prins verkozen voor de stoet die over twee weken uitrijdt. “Om een nieuwe Prins te kiezen is het nu te laat”, klinkt het bij carnavalsvereniging de Kezelzekskes in Rotem. “Voor het eerst in 36 jaar hebben we een stoet zonder Prins.”