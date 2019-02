“Titels winnen belangrijker dan geld”

Tip voor wie een beetje gedegouteerd geraakt door de normvervaging in het voetbal: sla eens een babbeltje met Jere Uronen (24). De goedlachse Fin zette twee maanden geleden zijn handtekening onder een nieuw driejarig contract bij KRC Genk. Nochtans liep zijn huidige verbintenis af in mei en kon hij in verschillende buurlanden meer verdienen. “Ik wilde de club iets teruggeven voor het vertrouwen dat ze altijd in mij gehad heeft. Ik voel me hier thuis, ook mijn gezin is gelukkig en ik ben er zeker van dat we elk jaar voor de titel zullen strijden. Dat is voor mij belangrijker dan geld”, aldus Uronen.