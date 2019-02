Het Europees duel tegen Slavia Praag is voor KRC Genk een terugkeer naar zijn roots. U wist natuurlijk dat KRC de vrucht is van een fusie tussen FC Winterslag en Thor Waterschei. Maar dat FC Winterslag in zijn beginjaren Slavia Winterslag opslorpte, is veel minder bekend. We moeten ook al terug naar 1917 voor het opmerkelijke verhaal van ‘de Tchekken’ van de Noordlaan. Een reconstructie.