“Virale infectie hield me van de fiets”

Daar is de zon… én daar is de koers! Van vandaag tot zondag laat de Ruta del Sol het peloton schitteren tegen de Andalusische flanken. Met wat meeval zullen twee Limburgers er de lakens uitdelen in de debatten om winst. Uiteraard is er Tim Wellens, eindwinnaar van de vorige editie en al bijzonder goed op dreef dit seizoen. Ook Dylan Teuns dient zich aan, als getalenteerde klimgeit en springveer. Ze zullen het in Spanje niet graag horen, maar wordt Andalusië een Limburgse enclave?