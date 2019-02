TONGERENIn ‘Trafiek Axel’ getuigt ook Naomi Vandamme (35). In 1984 werd ze in Haïti te goeder trouw geadopteerd door een Tongers echtpaar. In 2012 werd duidelijk dat die adoptie illegaal was verlopen. “Deze reportage gaat niet over mij, want ik ben goed terechtgekomen. Maar als mijn verhaal kan helpen om kinderhandel en illegale adopties uit de wereld te helpen, dan wil ik getuigen.”