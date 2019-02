Constructeur geeft les over hernieuwbare energie in Inspirocollege in Houthalen

HOUTHALEN-HELCHTERENEen presentatie en testrit met een Tesla: gisteren kreeg het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren hoog bezoek. De fabrikant van elektrische wagens kwam voor de eerste keer langs in een secundaire school in ons land voor een les over hernieuwbare energie. Machiel Diallo (15) onthoudt vooral: “Tesla wil niet gewoon auto’s maken, maar wil de CO2-uitstoot verminderen.”