Maaseik en Achel vol aan de bak in laatste tweeluik

Twee duels voor het einde is de reguliere competitie nog steeds ultraspannend. Maaseik moet na twee onverwachte competitienederlagen op rij alle zeilen bijzetten. Inzet: een rechtstreeks ticket voor de Final Four. Achel heeft een prachtig debuutjaar achter de rug, maar kan de veilige top zes ruiken. Geen sinecure, want er liggen nog kapers op de kust. Tijd voor een extra woordje uitleg.