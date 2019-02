Sterke Denayer houdt Messi in bedwang in Champions League

Lyon heeft in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League Barcelona in bedwang gehouden: 0-0. Bij de Fransen stond Jason Denayer de hele match in de ploeg. De Belgische verdediger leverde een solide prestatie tegen Messi en co.

De nummer drie uit de Franse Ligue 1 bekampte Barcelona in Lyon met open vizier. Het resultaat: een eerste helft die bol stond van de kansen. De grootste mogelijkheden waren aanvankelijk voor de thuisploeg: Barcelona-doelman André ter Stegen moest zich helemaal strekken op een schuiver van Aouar. Enkele minuten later had de Duitser na een knal van Martin Terrier zelfs hulp van de deklat nodig om de nul op het bord te houden. Barcelona had het betere van het spel, maar mocht zich gelukkig prijzen dat Terrier op slag van rust te wild omsprong met een wenkende kans.

Na de rust tapten de Spanjaarden uit een ander vaatje. Lyon, met een sterke Denayer achterin, kwam er amper nog uit. Luis Suarez kende echter pech met de afwerking en Lyon-doelman Anthony Lopes ontpopte zich tot uitblinker. Zo bleef de beginscore op het bord. De terugmatch in Barcelona is voorzien op woensdag 13 maart.