Liverpool domineert, maar vergeet het af te maken tegen Bayern München

Liverpool heeft in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League nagelaten zijn dominatie om te zetten in goals tegen Bayern München. Op het eigen Anfield Road bleef het steken op 0-0. Bij The Reds mocht Divock Origi een kwartier voor tijd invallen.

Rots in de branding bij Liverpool Virgil van Dijk geschorst, ook Lovren out. Zou Bayern München zich vooraf in de handjes gewreven hebben dat Fabinho in de verdediging stond? En dat ze dat varkentje wel even zouden wassen? Ten onrechte want de eigen bus afwezigen – Robben, Boateng, kersvers vader Ribéry op de bank – leek zwaarder door te wegen. Bovendien was het niet Fabinho maar zijn collega, Joël Matip, die even van plan leek om de Duitse kampioen een handje te helpen. Aan beide kanten. De gewezen verdediger van Schalke 04 verschalkte bijna zijn eigen doelman maar mikte op doelman Alisson. Aan de overzijde was zijn schot tot spijt van Klopp zo knap niet. Het voorbereidende werk – magie van Salah en Firmino met de klare geest – verdiende beter. Had Bayern kansen voor de rust, dan kwamen die er na fouten van de thuisploeg. Van Matip dus of van Alisson, die niet voor het eerst dit seizoen zich verslikte in zijn voetenwerk. Het werd geen “Karius, The Sequel” want Coman mikte in het zijnet.

Dan toonde Liverpool wel meer in zijn mars te hebben. Manuel Neuer werd van bij aanvang onder druk gezet, met een zeldzaam foutje tot gevolg, maar het duurde even voor de rock-’n-roll van Klopp leek aan te slaan. Met Salah als grote orkestmeester en Mané als de man van de acrobatisch solo. Tot twee keer toe puurde hij een doelkans uit een afgeblokt schot van Keita. De tweede keer perste hij er een spectaculaire retro uit, maar vooral zijn eerste poging, een schot uit de draai, had tussen de palen gemoeten.

Met wat Bayern na de rust toonde, valt te snappen waarom het dit seizoen niet soeverein aan de leiding gaat in de Bundesliga. Gnabry, Coman en James Rodriguez flitsten te weinig om de Reds echt te doen knipperen. Klopp deed dat wel: hij kon zijn ogen niet geloven dat Bayern-verdediger Süle tegen zijn eigen doelman schoot en zo bijna de 1-0 weg gaf.

De verdiende goal voor de thuisploeg bleef echter uit. Het tempo zakte zienderogen en in de zone van de waarheid werd messcherp verdedigd. Weer kreeg Mané net niet genoeg tijd om de bal te controleren om te schieten. In de eerste helft kreeg de toeschouwer glimpen van rock-’n-roll, in de tweede helft kreeg Anfield een soortement Rimpelrock.

Invaller Origi

Een kwartier voor het einde bracht Klopp ancien Milner en Divock Origi in voor Keita en ­Firmino. De joker zoals in de derby tegen Everton werd onze 23-jarige landgenoot niet. De wedstrijd bloedde helemaal dood en eindigde zoals hij begonnen was.

Over drie weken volgt de return. In zijn laatste acht bezoekjes aan de Allianz Arena klopte Klopp de Rekordmeister maar liefst vier keer. En bij momenten kreeg ­Bayern stevig klop: 1-3 werd het de laatste keer.