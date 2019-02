3.000 euro boete voor Anderlecht na Clasico, Standard moet 2.500 euro ophoesten

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 3.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, omdat paars-witte fans zich op bezoek bij Standard misdroegen. De Rouches houden 2.500 euro boete over aan de Clasico.

De incidentrijke topper in Luik moest enkele minuten later van start gaan, omdat het zicht van de spelers te beperkt was. Supporters van RSC Anderlecht hadden voor de aftrap met rookbommen en vuurpijlen gegooid, en hulden Sclessin zo in een rookwolk. De match delegate, die een rapport opstelde van de incidenten, noteerde dat de paars-witte fans doorheen de hele partij nog regelmatig pyrotechnisch materiaal afstaken. Voor die feiten eiste het Bondsparket 4.000 euro, maar het bleef bij een boete van 3.000 euro.

Ook Standard-supporters lieten zich niet onbetuigd. Al tijdens de opwarming gooiden ze met bommetjes en bierbekers naar RSCA-doelman Didillon. Ook in het begin van de tweede helft en na de afgekeurde wereldgoal van Mehdi Carcela werden er allerlei objecten vanuit de thuisvakken op het veld gegooid. Bondsprocureur Kris Wagner had daar graag 2.500 euro boete voor gezien, en zijn vordering werd bevestigd door de Geschillencommissie.

Eerder werden de Rouches veroordeeld tot het betalen van 5.500 euro, wegens de spreekkoren van Christian Luyindama (“puta Anderlecht”) tijdens het ererondje na de wedstrijd. Standard won de Clasico met 2-1.