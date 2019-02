Rotemse vond de liefde van haar leven in Namibië: “Getrouwd om samen te kunnen blijven”

Rotem -

Omdat ze haar draai maar niet kon vinden in België was het voor Elodie Willems (24) duidelijk: ze wilde hier niet blijven. Waar ze dan wel heen ging, maakte niet uit. “Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ik had zelfs geen idee waar Kamanjab lag”, vertelt Elodie. Ze kwam er dan toch terecht door een kennis van haar moeder. Die baatte in het Namibische dorpje een lodge uit. En dan gebeurt het onverwachte: Elodie raakt verliefd op een Namibiër. “Ik ben niet naar Afrika vertrokken voor de liefde, maar ik ben er wel voor teruggekeerd”, lacht ze. Zo ruilde ze Dilsen-Stokkem zo’n drie jaar geleden in voor Namibië.