Scholier (15) legt tientallen keren schoolnetwerk plat met cyberaanvallen

Leopoldsburg -

Een vijftienjarige scholier die de voorbije maanden tientallen keren zijn schoolnetwerk had lamgelegd is sinds maandag geschorst door Sint-Michiel Leopoldsburg. Zelf noemt hij het “een voorbeeld dat scholen hun ICT-systemen beter moeten beveiligen”. De school zegt dat de leerling de reikwijdte van zijn daden niet besefte en heeft geen indicatie dat hij toegang had tot persoonlijke gegevens van leerlingen en leerkrachten.