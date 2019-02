Woensdag zitten KRC Genk en Toronto FC in Genk rond de tafel in de ‘zaak-Pozuelo’ die Racing al veel te lang in een wurggreep houdt. Het beloven bijzonder moeilijke onderhandelingen te worden.

Alejandro Pozuelo stond dinsdag terug op het trainingsveld en maakte de volledige sessie vol. Of en in welke mate hij beschikbaar is voor de terugmatch tegen Slavia Praag van donderdag, dat is een vraag ...