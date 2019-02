OPROEP. Bij Flam dooft de vlam: bekende Truiense kachelfabrikant sluit de deuren

Sint-Truiden - De Truiense specialist in gas- en houtkachels Flam gaat de deuren tegen het midden van dit jaar sluiten. Daarmee staat de job van 22 mensen op de helling. Volgens CEO Huguette Balas van Flam liggen een mislukte overname door een Duitse sectorgenoot en de strengere ecologische regels voor kachels aan de basis van de pijnlijke beslissing.

Flam heeft een historiek van meer dan 80 jaar op de teller en verwierf bekendheid tot ver buiten de grenzen. De tandem Huguette Balas en Philippe Jalon nam in 2010 het roer van het bedrijf over, na het overlijden van erevoorzitter en bezieler Jean Driesmans. Zij investeerden vrijwel onmiddellijk in de uitbreiding van het bedrijf en nieuwe klimatisatietechnologieën.

Maar voor Flam gaat de vlam nu stilletjes doven. “Na een afgesprongen overname door een Duitse branchegenoot, gaan we de activiteiten stelselmatig afbouwen”, zegt een geëmotioneerde CEO Huguette Balas. “Haarden zijn geëvolueerd van klassieke verwarmingselementen naar luxe designitems. In combinatie met strengere ecologische regels inzake kachels en hun uitstoot, heeft dit ervoor gezorgd dat de vraag naar haarden zwaar teruggevallen is. Een situatie die niet langer houdbaar is,” aldus Balas. “Ondernemer ben je in goede en kwade dagen en vandaag is een mindere dag. We hadden na acht maanden onderhandelen met een Duitse fabrikant gehoopt op een overname, maar in de laatste rechte lijn is het fout gegaan. De Duitsers hebben zich teruggetrokken om nog onbekende reden. Dit heeft ons verplicht om snel duidelijkheid te scheppen in het belang van onze mensen.”

CEO Huguette Balas van Flam Foto: JCR

Voor 22 medewerkers van Flam komt hun job op de helling te staan. Na het doorlopen van de nodige procedures worden de bedienden alvast in opzeg geplaatst om hen de kans te geven ander werk te vinden. Voor de 17 arbeiders is het afwachten tot het bouwverlof. Zij blijven momenteel instaan voor de dienst na verkoop en het afhandelen van de geplaatste bestellingen. “We zijn enerzijds aan het bekijken om onze gebouwen en infrastructuur te verkopen. En anderzijds zetten we onze patenten en technologie in de etalage voor potentiële kopers zodat de naam en kennis in de toekomst behouden blijven. Voor dit laatste zijn we bijna rond met een partij. We geven onszelf tot het bouwverlof,” aldus Balas. “Iedereen kan gerust zijn, we gaan alle bestellingen opleveren. Ons eergevoel is te groot om mensen zomaar in de kou te laten staan,” zegt Balas nog.

