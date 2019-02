AA Gent komt terug op omstreden ticketregeling voor bekerfinale

Het Gentse clubbestuur draait de beslissing terug om de ticketverkoop voor de bekerfinale te koppelen aan de verkoop van de abonnementen voor de play-offs. Hierdoor krijgen alle fans die een abonnement aanschaften voor het reguliere luik van de competitie voorrang om een ticket aan te schaffen voor de finale van de Croky Cup op 1 mei tegen KV Mechelen. Daarnaast krijgen de erkende Supportersclubs van AA Gent 70% van de vrije tickets, de overige 30% worden in een vrije verkoop aangeboden.

Vorige zaterdag uitten de Gentse supportersclubs nog in Beveren hun ongenoegen over de aangekondigde regeling voor de ticketverkoop. Ook op sociale media ontstond er heel wat heisa: “We hopen vooral veel misverstanden uit de wereld te helpen met deze oplossing”, verwoordde Michel Louwagie het vanavond op een persconferentie. “ Er zijn woorden gebruikt zoals chantage, dat was nooit ons doel. Voor alle duidelijkheid: het zijn niet de vrienden van Louwagie die een ticket kunnen kopen. Ik werk op basis van fairness en respect, daar sta ik al 30 jaar voor!”