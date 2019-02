Borgloon - Limburg krijgt er binnenkort een culinaire attractie bij. Topkok Giovanni Oosters opent op 2 april De Smaakfabriek, toepasselijk in de stroopfabriek van Borgloon.

Hij gaat koken met stroop en andere streekgebonden producten. Voor het stadsbestuur van Borgloon is het een opsteker, want de stroopfabriek was jarenlang een zorgenkind. De restauratiewerken zijn in volle gang. Naast de Smaakfabriek van Giovanni Oosters, komt er ook een Fruitbelevingscentrum.