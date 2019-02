Fietser (62) omgekomen na aanrijding

Diest / Bekkevoort - Dinsdagvoormiddag rond 10 uur is de 62-jarige fietser W.P. uit Assent om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Dorpsstraat in Assent (Bekkevoort). De man werd er aangereden door een 61-jarige vrouw uit Diest die vanop een oprit met haar auto achteruit reed. Zij had de fietser niet opgemerkt. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en strompelde naar de overkant van de rijbaan waar hij neerzeeg. Een medisch urgentieteam probeerde de man tevergeefs te reanimeren. “De man bezweek aan inwendige bloedingen”, verklaart Luc Liboton, korpschef van de politiezone Hageland. Het parket van Leuven stuurde een wetsdokter, een verkeersdeskundige en het gerechtelijk labo voor onderzoek ter plaatse. (tb)