Bij een schiet- en steekpartij in het centrum van Marseille zijn meerdere gewonden gevallen, zo meldt persagentschap AFP. Minstens één van de gewonden zou er erg aan toe zijn.

De feiten vonden dinsdagnamiddag plaats in de buurt van het politiekantoor aan Canebière, een straat in het centrum van de Franse stad. Het is niet duidelijk of er sprake is van één of meerdere daders en of de verantwoordelijken al gevat zijn.

De omgeving werd afgezet.

Dadelijk meer...