Vingerafdrukken op identiteitskaart straks verplicht in hele EU

Binnen ruim twee jaar moeten alle overheden in de Europese Unie identiteitskaarten met digitale vingerafdrukken afleveren. Daarover hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord bereikt. In België is vorig jaar al beslist om identiteitskaarten uit te rusten met vingerafdrukken.

De onderhandelaars schaarden zich dinsdag achter gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor identiteitskaarten. Dat moet een dam opwerpen tegen het toenemende probleem van identiteitsfraude. Er is een wildgroei van identiteitskaarten en verblijfsvergunningen in de Europese Unie en de veiligheidskenmerken ervan variëren sterk van land tot land. Daardoor stijgt het risico op vervalsingen en identiteitsfraude.

Volgens de nieuwe Europese normen moeten de identiteitskaarten het format van een credit card hebben, en gelezen kunnen worden door machines. Op de identiteitskaart moeten een foto en twee vingerafdrukken staan die opgeslagen worden op een chip. De kaarten zullen ook de landcode (in casu BE) aangeven van het land van uitgifte. Die code zal in het midden van een Europese vlag prijken.

De Europese vlag maakt zo haar debuut op identiteitskaarten. MR-Europarlementslid Gérard Deprez, die onderhandelde namens het parlement, had graag gezien dat de identiteitskaarten ook een blauwe kleur zouden krijgen, maar dat wilden de lidstaten niet. Die eisten wel dat de vingerafdrukken verplicht zouden worden in alle lidstaten, terwijl de parlementsleden die keuze dan weer aan de individuele landen wilden laten.

De socialistische fractie toonde zich alvast niet opgezet met de uitkomst. De Europese verplichting is “niet noodzakelijk, omslachtig en werpt ernstige privacybekommernissen op”, meent het Duitse Europarlementslid Sylvia-Yvonne Kaufmann. Zo’n beslissing moet volgens haar op nationaal vlak genomen worden, om een debat in elk land mogelijk te maken. “Nu zullen nationale ministers het debat uit de weg gaan en terugvallen op de oude onwaarheid dat het iets is wat ‘Brussel’ hen opgedrongen heeft.”

De lidstaten en het Europees Parlement moeten het compromis nog bekrachtigen. Twee jaar later worden de nieuwe regels van kracht. Bestaande identiteitskaarten die niet voldoen aan de nieuwe normen, zijn dan nog maximaal tien jaar geldig, tenzij hun geldigheidsduur al vroeger verstrijkt.

Op Groot-Brittannië en Denemarken na geven alle lidstaten identiteitskaarten uit. In vijftien lidstaten is het bezit ervan verplicht. In België schaarde de Kamer zich vorig jaar al achter een wetsontwerp dat digitale vingerafdrukken op identiteitskaarten verplicht maakt. De uitrol gaat van start in april en ook in ons land zou de hele vernieuwingsoperatie ongeveer tien jaar beslaan.