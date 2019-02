Maandag merkte de politie LRH op de Expressweg in Hasselt een taxi op waarvan de keuring vervallen was. Daarbovenop was het voertuig ook niet verzekerd. De taxi werd door de politie getakeld. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. Op de Kuringersteenweg is ook een landbouwvoertuig onderschept dat een deel van zijn lading had verloren. De bestuurders was bovendien aan het telefoneren. Ook hier werden de nodige pv’s opgesteld. (siol)