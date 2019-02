Bestuurder negeert rode lichten en vlucht weg

Een patrouille van de politiezone Demerdal (Diest - Scherpenheuvel-Zichem) haalde dinsdagmorgen rond 7.30 uur een 26-jarige bestuurder uit Tielt-Winge uit het verkeer. Die had de rode verkeerslichten aan de spooroverweg in Zichem genegeerd. De agenten die ook ter plaatse waren zetten meteen de achtervolging in met zwaailichten en sirene. De automobilist dreef zijn snelheid stelselmatig maar kon onderschept worden op de Reppelsebaan waar zijn voertuig gehinderd werd door een vrachtwagen. Het rijbewijs van de vluchtende automobilist werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden, waar hij naast een zware geldboete een bijkomend rijverbod riskeert. (tb)