Markel Irizar (39, Trek- Segafredo) hangt fiets aan de wilgen: “Als hij vertelde, hing iedereen aan zijn lippen”

Markel Irizar, de Baskse superknecht van Trek-Segafredo, heeft bekendgemaakt om aan het einde van dit seizoen op 39-jarige leeftijd te stoppen met wielrennen. Zijn laatste wedstrijd wordt San Sebastian op 3 augustus. Dirk Demol, ploegleider van de Bask bij Radioshack en Trek(-Segafredo), kent de man als “een van de beste helpers die het peloton kent”.

De Baskische renner was erg geliefd in het peloton en kreeg van zijn collega-renners de bijnaam ‘Radio Basko’ omdat hij ervan hield om verhalen te vertellen. Ook Dirk Demol, ploegleider van Irizar bij Radioshack en Trek, hield van de naturel van de Baskse renner: “Als hij vertelde, hing iedereen aan zijn lippen. Niemand zei ooit Zeg Markel, zwijg nu eens.”

“Een renner die je altijd in je ploeg wilt”

Irizar begon zijn carrière bij de Baskische ploeg Euskadi-Euskatel, waarmee hij zijn grootste overwinning haalde in zijn carrière: Ruta Del Sol 2011. In 2012 trok hij naar Radioshack, de voorloper van zijn huidige ploeg Trek-Segafredo. Daar ontpopte hij zich als superknecht. Hij hielp onder andere Fabian Cancellara aan enkele van zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en hielp Chris Horner aan de Vueltazege in 2013.

Voor Dirk Demol, momenteel ploegleider bij Katusha-Alpecin, is Irizar een renner die hij altijd in zijn ploeg zou willen hebben: “Hij had al heel snel besloten dat het beter was om een superknecht te zijn en de ploeg aan overwinningen te helpen, dan om te proberen wedijveren met renners die beter dan hem waren voor de overwinning. Hij leefde echt voor de helpersrol.”

Afscheid in zijn Baskenland

Dat Irizar een coureur was die graag gezien werd in het peloton bevestigd Demol. “Toen Radioshack veranderde in Trek werd de ploeg opgebouwd rond Fabian Cancellara. Fabian heeft toen gezegd dat er drie renners zeker moesten bijzijn in de nieuwe ploeg: Markel Irizar, Yaroslav Popovich en Gregory Rast. Best opvallend want toen Irizar en Cancellara bij Radioshack voor het eerst samenreden in de Ronde van Qatar, nam Irizar zijn helpersrol zodanig serieus dat hij Cancellara nerveus maakte. Zo nerveus zelfs dat Cancellara hem liever niet meer als helper wilde. Na een gesprek met hem, ging hij zijn helpersrol anders invullen en werd hij een van de beste helpers die de ploeg ooit gehad heeft.”

Irizar rijdt zijn laatste wedstrijd op 3 augustus 2019 in de Clasica San Sébastian. In een videoboodschap op het Twitteraccount van zijn ploeg Trek-Segafredo vertelde Irizar dat de wedstrijd voor hem erg belangrijk is, omdat die in zijn geliefde Baskenland gereden wordt.