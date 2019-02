Bondsparket vordert twee matchen en boete voor Carcela: Standard spreekt procedure tegen

Het bondsparket vraagt twee wedstrijden schorsing en een boete voor Mehdi Carcela. De Marokkaanse middenvelder toonde in de Clasico tegen Anderlecht (2-1) van 3 februari zijn middelvinger. Volgens Standard is het bondsparket echter niet bevoegd om Carcela op basis van tv-beelden te schorsen. De beslissing valt allicht vandaag. Het relaas van een juridisch duel in het bondsgebouw.