Vier redenen om vanavond voor uw tv-scherm te zitten

Vandaag kan u kennis maken met verschillende bekende Vlamingen en Nederlanders. Zo start op VIJF de reality-reeks over André Hazes Jr. en vertelt wielrenner Stig Broeckx over zijn revalidatie in ‘Bargoens’. Hanne Decoutere toont het resultaat van maanden aan voorbereiding in ‘Hanne Danst’ en Luc Alloo volgt Niels Destadsbader achter de schermen van zijn succes.