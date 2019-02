Oudervereniging Hand in Hand en De Buiteling leveren ontbijtpakketten

Paal

Beringen - Voor een 600-tal mensen was het aangenaam wakker worden met een goed gevuld ontbijt gebracht door of afgehaald bij de oudervereniging van Hand in Hand en De Buiteling.

Toen de meesten onder ons zondagmorgen nog sliepen, waren de leden van de oudervereniging van Hand in Hand en De Buiteling samen met de directie al druk in de weer. Na enkele voorafgaande vergaderingen en een zoektocht naar sponsors was het eindelijk zover. Er werden 600 ontbijtpakketten besteld, klaargemaakt en verdeeld. Zowel zaterdag (voorbereidingen) als zondag konden ze op vele helpende handen rekenen.