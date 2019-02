‘Trafiek Axel’ toont schrijnende realiteit van kinderhandel in Noord-India: 10.000 euro voor een kind, 2.500 euro voor een foetus

Gesprekken over kinderen als waren ze een tweedehandse smartphone, van conditie tot prijs. De eerste aflevering van ‘Trafiek Axel’, donderdag op VIER, toont op hallucinante wijze dat voor het juiste prijsje zelfs een kind te koop is. Axel Daeseleire trok met zijn cameraploeg undercover naar Noord-India om er een kind te kopen. Een supermarkt van de kinderhandel, noemen programmamakers het. “Kort door de bocht, maar deze handel is bittere realiteit”, zegt Unicef België.

Het zijn hallucinante beelden. In een Pizza Hut in een Indiase stad spreekt Axel Daeseleire samen met een Engelstalige fixer af met een kinderhandelaar, een kwartier later gaat het al over zijn stock ...