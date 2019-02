Henri en Gerda nieuw prinsenpaar in WZC Ludinaca

Lanaken - Op zaterdag 16 februari 2019 was er in WZC Ludinaca (voorheen Huize St-Anna) in Lanaken de jaarlijkse carnavalsnamiddag.

Traditiegetrouw worden tijdens deze feestnamiddag ook de seniorenprins en -prinses bekendgemaakt. Prins Henri Beckers (86 jaar) is afkomstig uit Smeermaas en woont op afdeling 3. Hij is altijd een carnavalist geweest en vindt het dan ook geweldig dat hij dit jaar prins mag zijn. Speciaal voor Henri kwamen prinses Nadine I en jeugdprins Yoran I van CV Nit in Geluive Smeermaas hun felicitaties overbrengen. Prinses Gerda Ghelen (84 jaar) is afkomstig uit Lanaken en woont op afdeling 2. Zij is ook een hevige carnavaliste en zat 30 jaar lang bij de Raod van Laon tot Aoke. Zij is voor de tweede keer prinses in het woonzorgcentrum. Ook de Raod van Laon tot Aoke kwam met prins Patrick II en jeugprins Liam I en jeugdprinses Noa I . Tijdens de carnavalsnamiddag werden er plaatjes gedraaid van vroeger en nu. Henri en Gerda genoten met volle teugen van deze namiddag.