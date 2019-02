Is er een derde wolf in Limburg? “Dat kan”

Naya en Gust zitten nog steeds in hun kerngebied. Zoveel werd duidelijk na analyse van de wildcamera’s die op het terrein zijn opgesteld. “De twee verschenen ook regelmatig samen voor de camera”, zegt woordvoerder Marie-Laure Vanwansele van Natuur en Bos. Dat er enkele weken geleden in driehoek Meeuwen-Gruitrode-Opitter toch een wolf werd gesignaleerd, kan twee dingen betekenen: dat een van de twee uitzonderlijk buiten de lijntjes kleurde ofwel dat er een derde wolf in het spel is. “Het kan. Alleen hebben we daar voorlopig geen bewijs voor.”