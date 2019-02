Actieve Senioren Genk bezoeken ’t Scheep

Genk - Een schip bezoeken in het midden van de hoofdstad, moet iets bijzonder zijn en dat was het ook voor Actieve Senioren Genk. Twee gidsen begeleidden de groepen senioren naar en door het gevaarte dat van beton, staal en glas gemaakt is.

’t Scheep is geen schip, maar het nieuwe stadhuis van Hasselt. Vertrekkend vanuit de toeristische dienst naar het stadhuis gaven de vrouwelijke gidsen een mooi stukje geschiedenis te horen, aangevuld met historische foto’s van hoe het vroeger was tot wat het vandaag is. De metamorfose is ronduit indrukwekkend. ’t Scheep is 17.000 m2 groot en er werken meer dan 560 personeelsleden van verschillende stadsdiensten samen. Het gebouw is een van de energiezuinigste gebouwen van Vlaanderen en werkelijk een architecturaal hoogstandje. Een baken in de stad. De doorsteek naar de gerenoveerde kazerne is een prachtige vondst, die het oude klassieke integreert onder de moderne spiegelwand van ’t Scheep. Na de rondleiding kwamen de twee groepen terug samen om in het Smaaksalon na te genieten bij een warme tas koffie, thee en choco.