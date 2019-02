Charly Musonda komt (eindelijk) weer boven water en keert terug naar Vitesse

Charly Musonda viert woensdag zijn terugkeer op het trainingsveld bij de Nederlandse eersteklasser Vitesse. De huurling van Chelsea liep begin september vorig jaar een knieblessure op tijdens een oefenduel met Antwerp en keerde vervolgens terug naar Londen om daar te revalideren. Vitesse meldde dinsdag zijn terugkeer op Twitter.

Musonda kwam dit seizoen nog niet in actie voor de club uit Arnhem. Het 22-jarige toptalent speelde zijn laatste officiële duel op 8 april 2018, in dienst van Celtic Glasgow dat hem in de terugronde van vorig seizoen huurde van Chelsea. Eerder werd Musonda ook al eens voor een kalenderjaar verhuurd aan Real Betis (jan.-dec. 2016).

De jonge spelverdeler, die in de zomer van 2012 de jeugdopleiding van Anderlecht verliet voor die van Chelsea, kon nog bij geen enkele club op het hoogste niveau potten breken.