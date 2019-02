Hasselt -

Een 35-jarige Algerijn is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot een jaar cel voor het gebruik van geweld in de gevangenis. Op 19 november 2016 ging de man door het lint in de Hasseltse gevangenis. Hij sloeg een bord stuk en wikkelde het in een handdoek om het vervolgens als steekwapen te gebruiken. Drie andere gevangenen raakten gewond door zijn agressief gedrag.