Kinderen Freinetschool willen nog leukere speelplaats

Dilsen-Stokkem - Op 14 oktober 2018, toen de verkiezingen in het land waren, kwam de derde graad van Freinetschool Op Stelten met het idee om ook verkiezingen in de klas te organiseren. Ze richtten partijen op en gingen in alle klassen vertellen over de doelen van hun partijen.

Daarna mochten alle kinderen en personeelsleden van de school stemmen en won één partij deze verkiezingen: LMANJ. De partijleden zijn Lena Martens, Mona Schrijvers, Anna Lambrechts, Noa Loyen en Julie Olaerts. De meiden aan het woord: "De doelen van onze partij LMANJ zijn: meerdere drankjes dan enkel water op school, meer gezelligheid in de klassen en een nog leukere speelplaats. Na een bevraging onder al onze kiezers kwamen we erachter dat de meerderheid een grote wip op de speelplaats zou willen. Om dit financieel haalbaar te maken, organiseerden we afgelopen zondag tijdens onze jaarlijkse eetdag een altijd-prijs tombola waarmee we maar liefst 608 euro verdienden. We hebben nog niet genoeg geld dus zullen nu nog een tweede actie op poten zetten."