REACTIES. ‘Lagerfeld maakte van Parijs dé modestad’

Met een carrière van bijna zeventig jaar heeft Karl Lagerfeld een onuitwisbare stempel nagelaten op de modewereld.

‘Dankzij zijn creatieve genialiteit, generositeit en uitzonderlijke intuïtie was Lagerfeld zijn tijd ver vooruit, en dat heeft enorm bijgedragen aan het wereldwijde succes van Chanel’, zegt Alain Wertheimer, de ceo van Chanel die Lagerfeld destijds vroeg om het modehuis creatief te leiden.

Bruno Pavlovsky, die de modeactiviteiten leidt bij Chanel: ‘Het grootste eerbetoon dat we Lagerfeld kunnen stellen, is om het pad te blijven volgen dat hij heeft uitgetekend, en om hem te citeren, het heden blijven omarmen en de toekomst blijven uitvinden.’

‘We zijn een creatief genie verloren, die geholpen heeft om van Parijs de modehoofdstad van de wereld te maken, en Fendi als een van de meest vernieuwende Italiaanse modehuizen op de kaart te zetten’, aldus Bernard Arnault, topman van LVMH, het moederbedrijf van Fendi. ‘De mode- en cultuurwereld hebben een grote inspiratiebron verloren.’

‘Karl, je genialiteit heeft de levens van velen beïnvloed, vooral die van Gianni en mij. We zullen je ongelooflijke talent en onuitputtelijke inspiratie nooit vergeten. We konden steeds van je blijven leren’, schreef Donatella Versace.

De Duitse actrice Diane Kruger, een van zijn vele muzes, schreef: ‘Karl, ik kan je niet vertellen hoeveel je voor mij hebt betekend en hoe hard ik je zal missen. Ik zal nooit je goedheid tegenover mij vergeten, je lach, je verbeelding. Ik kwam deze week naar Parijs om je voor te stellen aan mijn dochter, verschrikkelijk dat ik alsnog te laat kwam.’

‘Rust in vrede, Karl. Ik herinner me nog hoe bang ik was om je te interviewen, en je bleek enorm grappig en genereus te zijn. Bedankt om me uit te nodigen op wat later enkele van de meest glamoureuze ervaringen in mijn leven bleken te zijn, het was een eer om je gekend te hebben’, klinkt het bij Alexa Chung, die hem meteen ook bedankt voor zijn droogshampoo-advies.

‘Zo ontzettend triest nieuws’, schrijft Victoria Beckham. ‘Karl was een genie en altijd zo vriendelijk en genereus tegenover mij, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.’

Zangeres Lily Allen is Lagerfeld dankbaar omdat hij haar ‘als een prinses deed voelen’. ‘Ik heb nooit goed begrepen wat je in me zag, maar ik ben jou en Chanel eeuwig dankbaar voor de steun die ze me de afgelopen vijftien jaar hebben gegeven. Rust in vrede Karl, je was een waar genie en zult zo, zo hard gemist worden.’