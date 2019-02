Beringen - Het zijn niet alleen de vlinders en de vogels die zich laten zien op de eerste bijna lentedag van het jaar. Ook de leden van Neos Beringen genoten van een fikse wandeling in een voor vele van de Neos-leden onbekend stukje Beringen-Mijn. Een deugdoende pauze in La Baracca was dan ook meer dan verdiend.