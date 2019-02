N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam blijft aangehouden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van Melikan Kucam (44), het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid dat verdacht wordt van gesjoemel met humanitaire visa. Zijn advocaten hadden gevraagd om hem vrij te laten onder voorwaarden.

Melikan Kucam wordt ervan verdacht gefraudeerd te hebben met humanitaire visa.

Connectie met misdaadfamilie

Begin december vielen speurders van de federale gerechtelijke politie massaal binnen op 46 adressen in en rond Antwerpen. Er werden vijftien leden van een grote misdaadorganisatie opgepakt. De organisatie liet zich in met drugs, witwas, valsheid in geschrifte, wapens en corruptie. Het onderzoek naar de grote misdaadclan Y. bracht de speurders in de loop van vorig jaar ook bij Kucam. Kucam, getrouwd met de familie Y., hield er immers een heel goede band op na met een van de nu opgepakte verdachten.