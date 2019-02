Annelies Van Herck valt zonder stem, Ruben Van Gucht neemt presentatie Journaal over

Annelies Van Herck is dinsdagmiddag halverwege de uitzending van Het Journaal moeten stoppen. Het anker was enkele minuten voordien al de uitzending begonnen met een duidelijke breekbare stem. Naarmate de uitzending vorderde werd het steeds erger, en Van Herck moest ook al eens pauzeren voor een hardnekkige hoest. Nadat ze enkele items bijzonder kort had aangekondigd, nam sportanker Ruben van Gucht de uitzending over. “Geen metamorfose, Annelies had stemproblemen”, grapte die. Van Herck stelde ongeruste kijkers gerust via Twitter. “En plots geen stem meer door een verkoudheid. Dank Ruben Van Gucht om onverwacht over te nemen”, meldde ze.