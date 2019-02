Tim Wellens verdedigt zijn titel in Ruta del Sol maar hij krijgt te duchten concurrentie

Naast de Ronde van Oman en de Ronde van de Algarve wordt vanaf woensdag ook de Ruta del Sol (Spa/2.BC) gereden. Vorig jaar kroonde Tim Wellens zich tot eindwinnaar. Ook nu is de Limburger van de partij.

In de strijd om het eindklassement lijkt Tim Wellens concurrentie te mogen verwachten van de twee Astana-kopmannen, Luis Leon Sanchez en Ion Izagirre, de broers Yates van Mitchelton-Scott en de Nederlander Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

De Ruta del Sol kan met een stevig deelnemersveld uitpakken. Al verschijnen de echt grote kanonnen zondag pas aan de start in de UAE Tour, die veel over heeft om toppers te strikken en dus een stevige concurrent is in de strijd om het sterkste peloton. Zo is vijfvoudig eindwinnaar Alejandro Valverde niet van de partij in eigen land. Hij koerst hij net zoals vorig jaar in de Emiraten waar ook Chris Froome, Tom Dumoulin en Michal Kwiatkowski aan de start staan.

Astana-blok in the ‘winning mood’

Vorig jaar kroonde Tim Wellens zich tot eindwinnaar in Andalusië, met acht seconden voorsprong op Wout Poels die deze keer in Algarve koerst. Wellens mag strijd verwachten van een sterk Astana-blok dat in the ‘winning mood’ is: twee keer in de Ronde van Oman al aan het feest, eindwinst in de Tour de la Provence, de Ronde van Valencia, de Ronde van Colombia en de Ronde van Murcia. In de Ruta del Sol is Ion Izagirre van de partij, samen met Jakob Fuglsang en ook Luis Leon Sanchez.

De broers Yates zijn ook in Spanje aanwezig. Vuelta-winnaar Simon koerst er zijn eerste wedstrijd van het seizoen, broer Adam was al aan de slag in de Ronde van Valencia waar hij een rit won. Met ook nog Esteban Chaves in de ploeg mag van hen vuurwerk verwacht worden. Dylan Teuns deed het goed in Valencia met een vijfde plaats in het eindklassement en zal zich ongetwijfeld opnieuw willen tonen.

Eerst punchers aan zet, zaterdag koninginnenrit

Rit één lijkt voer voor punchers, de tweede etappe eveneens, al moet je met aankomst op de Alcala de los Gazules - 1,2 km aan 10,8 procent - wel stevig in je schoenen staan. Op vrijdag volgt een tijdrit van 16,2 km over een glooiend parcours.

Zaterdag volgt de koninginnenrit met vier gecategoriseerde beklimmingen, maar er wordt niet gefinisht op een top. Zondag is nog een zware klus in de eerste helft van de etappe, maar mogelijk troept daarna alles opnieuw samen. Kansen dus voor snelle jongens als Enzo Wouters, Jürgen Roelandts, Danny van Poppel, Andrea Pasqualon en Jonas Van Genechten.