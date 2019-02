Luca Brecel naar eindfase China Open

Luca Brecel plaatste zich dinsdagmiddag makkelijk voor de eindfase van het China Open, dat van 1 tot 7 april wordt georganiseerd in Peking. Brecel (WR 13) haalde het in de enige kwalificatieronde met 6-1 van Andy Lee uit Hong Kong, het nummer 120 van de wereld. Na eerdere breaks van 72 en 61 sloot Brecel de wedstrijd autoritair af met een century (108). Het China Open is na het WK het tornooi waar het meeste geld (en dus rankingpunten) te verdienen valt. Met deze zege komt voor Brecel de rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Sheffield weer een stap dichterbij.