Hoewel het nog winter is lijkt de lente zijn intrede te doen in Limburg. Het kwik klom de afgelopen vijf dagen richting de vijftien graden en zelfs meer. Dat is ongezien voor deze periode van het jaar. Maar het zachte weer heeft ook een keerzijde. Zo is het te droog voor de tijd van het jaar. Als deze trend zich voortzet zouden we in de zomer voor heel wat problemen kunnen komen te staan.