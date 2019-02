Gert Vande Broek stopt op het einde van het seizoen als hoofdcoach van volleybalclub Asterix Avo Beveren. De 51-jarige Vande Broek was 25 jaar trainer van de Oost-Vlaamse topclub in het vrouwenvolleybal en behaalde vorig seizoen de vijfde dubbel (beker en titel) op een rij. Zijn assistent Kris Vansnick neemt vanaf volgend seizoen de fakkel over. Vande Broek blijft wel als sportief directeur verbonden aan Asterix Avo Beveren, hij blijft ook Belgisch bondscoach van de Yellow Tigers.