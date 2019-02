Dilsen-Stokkem -

De politie van de zone Maasland is binnengevallen in drie wietplantages in het Maasland. Een wietplantage was ondergebracht op het adres van Prins Carnaval Dario I van CV De Kezelzekskes Rotem (Dilsen-Stokkem). Ook bij de vader van prins Dario I, in Meeswijk werd een wietplantage ontdekt.