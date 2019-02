Spaanse voetbalbond wil in de toekomst nieuw format voor Supercopa

De Spaanse Supercup, traditioneel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar voetbal, zal in de toekomst zeer waarschijnlijk georganiseerd worden in een eindronde met vier ploegen. Dat verkondigde de Spaanse voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales dinsdag.

“Ik zal op de volgende Algemene Vergadering van de federatie een model voorleggen, waarin de Supercup met vier teams betwist wordt”, legde Rubiales uit. “Behalve de landskampioen en de bekerwinnaar komen dan ook de vice-kampioen en de verliezend bekerfinalist erbij.”

Rubiales, die vorig jaar Angel Maria Villar na dertig jaar voorzitterschap afloste, wil het belang van de Supercup vergroten. “De Supercup wordt in Spanje traditioneel gedomineerd door FC Barcelona en Real Madrid”, vervolgde Rubiales. “Door vier teams toe te laten komen ook andere ploegen in beeld, die waarschijnlijk geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe inkomstenbron.”

In het project van Rubiales begint het toernooi met halve finales tussen enerzijds de kampioen en verliezend bekerfinalist en anderzijds de bekerwinnaar en vice-kampioen. “Vervolgens volgt een finale”, aldus de voorzitter. “Het hele toernooi zal gespreid worden over vier of vijf dagen en ik hoop het te organiseren in april, in plaats van in de zomer. Indien een club zich kwalificeert in beide trofeeën, zal een team worden toegevoegd die een belangrijke plaats had in de geschiedenis van de Copa del Rey.”

Het voordeel van de verschuiving van augustus naar april is de minder drukke kalender op dat tijdstip van het jaar. Traditioneel werd de Supercup in Spanje beslecht in een heen- en terugwedstrijd tussen kampioen en bekerwinnaar. Van die formule werd dit jaar al afgeweken door de winnaar in één duel, gespeeld in het Marokkaanse Tanger, te bepalen. Barcelona haalde het in Noord-Afrika met 2-1 van Sevilla. Rubiales kon nog bevestigen dat ook de Supercup van 2019 ook zeker in het buitenland zal plaatsvinden.