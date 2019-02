Vossen en Vlietinck vieren terugkeer in kern van Club Brugge voor duel in Salzburg, Mata ontbreekt

Club Brugge heeft dinsdag zijn 21-koppige kern bekendgemaakt voor de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, donderdagavond (om 18u55) bij RB Salzburg. Blauw-zwart kan in Oostenrijk voor het eerst in enkele maanden opnieuw rekenen op Thibault Vlietinck en Jelle Vossen. Clinton Mata is niet beschikbaar met een hamstringblessure.

Voor de 29-jarige Vossen dateerde zijn laatste duel met inzet van 19 oktober, thuis tegen Waasland-Beveren (1-1). De Limburger viel toen uit met een scheur in de binnenband van zijn knie.

Voor de 21-jarige Vlietinck was het geleden van 10 november dat hij in actie kwam, in de uitwedstrijd bij Charleroi (2-1). De wingback was sindsdien out met een hardnekkige spierblessure.

Club Brugge won vorige week donderdag in eigen huis de heenwedstrijd tegen Salzburg met 2-1.