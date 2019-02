Vrijspraak voor zogenaamde schutter van schietpartij op Bilzense pizzeria: “Twijfel over zijn schuld kan niet weggenomen worden”

Bilzen -

Een 41-jarige man uit Bilzen werd dinsdagochtend door de Tongerse rechter veroordeeld tot een werkstraf van 115 uren omdat hij de opdrachtgever was van een schietpartij op pizzeria Malibu in zijn straat. Volgens de procureur ging het om een wraakactie na een burenruzie. Een 50-jarige kennis van de Bilzense opdrachtgever, die herkend zou zijn door littekens op zijn hand, werd dinsdag vrijgesproken als schutter. “De elementen in het dossier nemen de twijfel over zijn schuld niet weg”, aldus de rechter in het vonnis.