Lozen

Bocholt - Op dinsdag 12 februari vond in het Klooster weer een crea-avond plaats voor de dames van KVLV Lozen.

Gezien de tijd van het jaar en het prachtige voorjaarsweer werd er voor gekozen de lente volop in de aandacht te plaatsen. Van aardewerk bloempotten in diverse afmetingen werden prachtige figuren gemaakt die menig terras zullen kunnen opsieren. In de beschilderde creaties kunnen in de bovenste pot bloemen worden geplaatst als een mooie haardos.